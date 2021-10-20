إيطاليا: عمليات رسو سفن المهاجرين تضاعفت مقارنة بالعام الماضي

أعلن رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي، زيادة عمليات وصول المهاجرين غير النظاميين إلى سواحل بلاده إلى الضعف هذا العام مقارنة بالعام المنصرم.

وفي إحاطة قدمها إلى مجلس الشيوخ عشية اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يوم غد الخميس وبعده في بروكسل، قال دراغي إن "المهاجرين الوافدين منذ بداية العام الحالي وحتى 19 الشهر الجاري بلغ عددهم 50500 مقارنة بـ 26 ألفا في العام الماضي".

وأضاف: "حتى يوم 11 من الشهر وصل حوالي 87500 شخص إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البر والبحر، من بينهم حوالي 49 ألفا إلى إيطاليا"، مشيرا إلى أن "نحو 1106 من المهاجرين لقوا مصرعهم بمياه المتوسط منذ بداية العام".

وشدد دراغي على أن "نهج الحكومة لا يمكن إلا أن يكون متوازنا وفعالا وإنسانيا"، مشيرا إلى أنه "ينبغي أن يكون فعالا من ناحيتين: حماية الحدود الوطنية من الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين، ولكن أيضًا فعالة في الترحيب بهم".

ورأى أنه "من أجل تحويل المهاجرين إلى إخوة، من الضروري معرفة كيفية الترحيب بهم بشكل جيد وإلا فلن نكون قادرين على الترحيب بهم وسنكوِّن أعداء لنا من بينهم. لقد صنعنا أعداء بالفعل".