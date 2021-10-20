طريقة التسجيل فى اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 وشروط الحصول على الرخصة

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، يعد ذلك من ضمن أكثر ما يهم العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية الراغبين فى العمل فى وظيفة المعلم، وذلك لأن يقومون بأداء الاختبارات التى تعقدها هيئة تقويم التدريب والتعليم فى المملكة للراغبين للعمل فى هذه الوظيفة.

اختبار الرخصة المهنية هو أحد الاختبارات التى تقوم هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية بعقدها للأشخاص الراغبين فى العمل فى وظيفة المعلم بالمملكة، ويتم عقد هذه الاختبارات من أجل إن يتم القيام اتأكد من قدرة المتقدم لهذه الوظيفة على التدريس، حيث تسعى الهيئة إلى تطوير جودة التعليم في المملكة.

هناك عدد من الشروط التى قامت هيئة تقويم التدريب والتعليم بوضعها من أجل تنظيم التسجيل فى الرخصة، حيث تكون هذه الشروط وفقاً الآتي:

لابد من إن يكون المتقدم للحصول على هذه الوظيفة مواطن سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في المملكة.

يجب أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في المقرر الدراسي الذي يرغب في تدريسه.

لابد من أن يقوم بالتسجيل في اختبارات الرخصة من خلال منصة قياس.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة قام بسداد الرسوم المستحقة.

يجب أن ينجح في اختبار الرخصة.

لن تستطيع التسجيل في الاختبار يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة حيث إن هذه الخطوات تتلخص فى مجموعة السطور التالية: