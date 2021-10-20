جدول التطعيمات الجديد في السعودية 1443 وكيفية حجز موعد أونلاين

اعتمدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، جدول التطعيمات الجديد 1443هـ، الذي خصصته للأطفال من أبناء المواطنين والمقيمين، للحفاظ على صحتهم العامة، وفي الوقت نفسه حماية المجتمع السعودي بأكمله من انتشار الأمراض، وعلى رأسها شلل الأطفال، والحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف، وغيرها من الأمراض.

جدول التطعيمات الجديد في السعودية 1443

وننشر جدول التطعيمات الجديد في السعودية 1443هـ، ليسترشد بها المواطنون والمقيمون في المملكة، والذهاب إلى المستشفيات وأماكن الحصول على الجرعات في المواعيد المقررة، وذلك على النحو التالي:

المرحلة العمرية اسم التطعيم عند الولادة درن التهاب كبدي (ب) عمر شهرين شلل أطفال معطل والثلاثي البكتيري والالتهاب الكبدي (ب) والمستدمية النزلية والبكتيريا العقدية الرئوية فيروس الروتا عمر 4 أشهر شلل أطفال معطل والثلاثي البكتيري والالتهاب الكبدي (ب) والمستدمية النزلية والبكتيريا العقدية الرئوية فيروس الروتا عمر 6 أشهر شلل الأطفال الفموي وشلل أطفال معط والثلاثي البكتيري والالتهاي الكبدي (ب) والمستدمية النزلية والبكتيريا العقدية الرئوية عمر 9 أشهر الحصبة المفرد الحمى الشوكية الرباعي المقترن عمر 12 شهرا شلل الأطفال الفموي والثلاثي الفيروسي زالبكتيرية العقدية الرئوية والحمى الشوكية الرباعي المقترن عمر 18 شهرا شلل الاطفال الفموي والثلاثي البكتيري والمستديمة النزلية الثلاثي والفيروسي الجديري المائي والالتهاب الكبدي (أ) عمر 24 شهرا الالتهاب الكبدي (أ) عند دخول الصف الأول الابتدائي وشلل الأطفال الفموي والثلاثي البكتيري (الثنائي البكتيري) والثلاثي الفيروسي والجديري المائي

طريقة حجز موعد تطعيم الأطفال عبر تطبيق موعد

ومن الممكن حجز موعد تطعيم الأطفال عبر تطبيق موعد الإلكتروني، الذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى تطبيق موعد. تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم. كتابة كلمة السر الخاصة بمنصة أبشر الإلكترونية. إدخال رمز التحقق. اختيار المركز الصحي الذي نريد التوجه إليه، بتحديد الموقع عبر الخريطة المبينة في الموقع. ظهور المراكز الصحية القريبة، أو إدخال اسم المركز الصحي. إدخال البيانات المطلوبة. واختيار خدمة تطعيم الأطفال. تحديد موعد وتاريخ الذهاب لإتمام الخدمة. إدخال رقم الهاتف. كتابة البريد الإلكتروني. النقر على حجز.

كيفية حجز موعد التطعيم عبر موقع وزارة الصحة

كما يمكن حجز موعد التطعيم للأطفال عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة باتباع الخطوات التالية: