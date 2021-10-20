بيكيه يحافظ على آمال برشلونة في دوري الأبطال

أحيا برشلونة آماله بالتأهل من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما حقق فوزه الأول وجاء على حساب ضيفه دينامو كييف الأوكراني 1-صفر، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة الأربعاء.

ويدين النادي الكاتالوني بالنقاط الثلاث إلى الحرس القديم مدافعه جيرار بيكيه الذي سجل هدف الفوز اليتيم في الدقيقة 36.

ونجح مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان في الفوز برهانه الثاني في أسبوع حاسم، شهد تغلبه على فالنسيا 3-1 في الدوري، على أن يلتقي في رهانه الثالث مع غريمه اللدود ريال مدريد في "الكلاسيكو" الأول بينهما هذا الموسم الأحد المقبل.

ونفض الـ"بلاوغرانا" غبار خسارتيه في مباراتيه الأوليين أمام بايرن ميونيخ الألماني 3-صفر وبنفيكا البرتغالي بالنتيجة ذاتها، وتعرضه لثلاث هزائم في عقر داره "كامب نو" في المسابقة القارية الأم، في أسوا سلسلة للنادي الذي لم يمرّ بهذه المرحلة السيئة من ناحية النتائج، إذ كان تعرض سابقاً لنفس عدد الهزائم في 79 مباراة، حيث حقق 59 فوزاً مقابل 12 تعادلاً.

وعزز برشلونة آماله في حجز بطاقة التأهل إلى الدوري التالي بتخليه عن قاع الترتيب لدينامو كييف بالذات، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط، حيث يأمل أن يسدي بايرن متصدر المجموعة خدمة له بالفوز على مضيفه بنفيكا البرتغالي، إذ سيتجمد رصيد الأخير عند 4 نقاط في المركز الثاني.