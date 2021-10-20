نبذة عن قناة سبيس تون وضبط ترددها الجديد على نايل سات

هي قناة أطفال فضائية تتواجد على قمر نايل سات، سبيس تون الشهيرة كقناة متخصصة في الإنمي وعرض مجموعات واسعة من البرامج والفقرات والأغاني، فمعظم الإنمي تتعاون بدبلجته مع مركز الزهرة( مقره دمشق) وتنتمي الى شبكة سبيس تون الإعلامية تحت مظلة شركة جلوبال نيو ايج ميديا، ينطلق بث القناة بشكل مجاني طوال اربعة عشرين ساعة، وتعتمد من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة البث المباشر بجودة جيدة ودون انقطاع.

نبذة عن قناة سبيستون

تدرك سبيس تون ان الفضيلة والعلم لا يمكن الا ان يكون إلا وسيلة لكي تشيع الثقافة القائمة على القيم والسلوك الذي يخدم تطور المجتمع، قامت القناة المذكورة بإقتحام فكر الأطفال وعززت نضج عقولهم من خلال برامج مميزة تتحد مع ثقافة المجتمع العربي وتعلقه بإيمانه على نحو ينمي ذلك، جميع برامج سبيس تون هي مناسبة للأطفال والمراهقين المرهونة بنشأة إيجابية للاطفال في رحلة التعلم المرتبطة بترفيه رائع سوف يحفر شخصيتهم منذ الصغر- ضمن إستراتيجية لا زالت تأخذ منحى حصري من حيث مضمون برامج القناة منذ إنشاءها في 2000م.

قناة سيبس تون فقد ترسخت في الوجدان فيعرفها الكبير والصغير وقد ارتبطت بالزمن الجميل فتذيع الرسوم المتحركة القديمة أيضاً، أصبحت سبيس تون جزء لا يتجزأ من وسائل الأطفال في الشرق الأوسط فاقترنت بصناعة محتوى رائع بالطريقة التي يمكنها تطوير الترفيه العائلي.

تستهدف القناة عرض مزيج مثالي يجمع الإنمي والأناشيد الروحية، واغاني الأطفال، إذ أن القناة تطور استراتيجيتها لتأخذ اهتمام أكبر لدى الأطفال عبر بث محتويات الترفيه والتعليم بأساليب محببة توسع مدارك الأطفال وتقودهم الى السلوكيات الإيجابية ذات التأثير في المنزل والمجتمع فهي كانت ولا تزال تجتهد في الوصول لغايتها في إيصال هذه الرسالة.

القناة تمنح الوصول للألعاب ومواعيد جميع برامج سبيس تون من خلال موقع سبيستون الرسمي على الشبكة العنكبوتية.

تطلق فضائية سبيس تون الوصول الى البث الخاص بها على مدار 24 ساعة على موقعها الإلكتروني وذلك بجودة جيدة.

مميزات سبيس تونقناة سبيس تون بث مباشر

خصصت قناة سبيس تون ميزة البث المباشر على الأنترنت،

وهي ميزة متاحة للجمهور فيمكنهم الوصول لها من خلال الولوج الى الموقع الرسمي.

استقبال سبيس تون يكون من خلال نايل سات، بعد ضبط جهاز الرسيفر الخاص بكم على تردد سبيس تون 2021 الجديد. والتردد الحالي لا يشمل عربسات وهو قمر صناعي عربي مهم. ننشر البيانات الخاصة بالتقاط إشارة سبيستون عبر نايل سات وفقاً لآخر التحديثات.

التردد 11785 ترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/4 إشارة استقطاب عامودي وتترك الأطفال في شغف مستمر بتنظيم جداول بث لرسوم الكارتون إذ أن سبيس تون المعروفة بقناة شباب المستقبل أيضاً، تشتهر بمجموعة رسوم متحركة تعرضها مثل دراغون بول سوبر وايضا هزيم الرعد، أنا وأخي. في النهاية نذكر أننا قد عرضنا تردد قناة سبيستون 2021 نايل سات، وهو التردد المحدث للقناة التلفزيونية في شهر أكتوبر الموافق ربيع الأول 1443.

تردد سبيس ستون 2021 نايل سات