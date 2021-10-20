سعر ومواصفات موبايل oppo k9s مفاجأة هواتف آوبو الجديدة كي 9 أس

سعر ومواصفات موبايل oppo k9s الذي تم الكشف عنه منذ أيام قليلة جدا، بعد المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه شركة اوبو العالمية هاتفها الذكي، الذي تم فيه أضافه مجموعة كبيرة من المزايا في هذا الجوال الذكي، لذا نطرح إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني كل المعلومات والبيانات المطلوبة عن الجوال الجديد، والتي منها تتمكن من أن تتخذ القرار السليم في شراء هذا الجوال أم لا.

الشبكات يحتوى علي شبكات الجيل الثاني حتي الجيل الخامس تمتاز سرعة النت بها.



نظام التشغيل اندرويد ١١.

المعالج ثماني النواه تصنيع ٦ نانومتر Qualcomm snapdragon 778G.

الذاكرة: يحتوي علي ١٢٨ جيجا بايت ذاكرة داخلية.

يدعم ذاكرة خارجية نوع ذاكرة التخزين uFS 2.2.

الرامات: يدعم ٦ أو ٨ جيجا بايت ذاكرة عشوائية.

البطارية يحتوي علي بطارية سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير غير قابلة للإزالة بطارية نوع ليثيوم بوليمر.

يدعم الشحن السريع ٣٠واط.

الكاميرا الخلفية ثلاث كاميرات، الأولي ٦٤ ميجا بكسل رئيسية ذات عدسة F1.7، الثانية ٨ ميجا بكسل زاوية واسعة ذات عدسة F2.2، الثالثة ٢ ميجا بكسل عزل الخلفية ذات عدسة F2.4، لذا تمتاز بالتركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور Pdaf، بجانب التقاط الصورة بزاوية واسعة ووضع عزل الخلفية ووضع التصوير الليلي.

دعم تصوير الفيديوهات بجودة 4k ودقة fHD مع تصوير الفيديو بالحركة البطيئة

كاميرا السلفي الأمامية بدقة ١٦ ميجا بكسل عدسة ٢.٠ دون فلاش، تتميز بكشف الوجوه والابتسامات المؤقت الذاتي بدقة FHD الخاصة للفديو.

مستشعر البصمة يتواجد في زر الطاقة جانب الجهاز مع بصمة الأصابع.

الشاشة نوع الشاشة LCD IPS ذات حجم ٦.٥٩ بوصة ١٦مليون لون وضع حماية للعين.

جسم الهاتف: وزن الجهاز ١٩٩جرام عرض ٧٥.٩ مم، سمك ٨.٥ مم، بطول ١٦٤.٤ مم.

الاتصال والصوت: يدعم البلوتوث ٥.٢ بجانب الواي فاي، والجي بي أس.

فيما نذكركم بأحدث أنواع الأجهزة الذكية التي تم الكشف عنها مثل Infinx note 11 Pro صاحب الخصائص الذكية المتطورة والمتميزة، بالإضافة إلي الهاتف العملاق iPhone 13 pro max والذي يمكنكم شراءه بالتقسيط من خلال الدخول على متجر مكتبة جرير.

الذاكرة العشوائية كبيرة تحتوى علي رام ٦و٨ جيجا بايت.

يحتوي علي بطارية ضخمة ٥٠٠٠ مللي أمبير.

يتميز بالكاميرا الخلفية الثلاثية التي تقدم أداء تصويري مميز.

الشاشة نوعها IPS LCD تعتبر نوعية ليست أفضل حال بالمقارنة بشاشات amoled.

الهاتف ليس مزود بسماعات ستيريو.

بالدولار الأمريكي ٢٦٥ دولار.

السعر في مصر ٤١٥٠ جنية.

السعر في السعودية ٩٩٠ ريال.

السعر في الجزائر ٣٦٢٠٠ دينار.

السعر في المغرب ٢٣٠٠ درهم.

ندعوكم للمشاركة في التعليقات أسفل المقال لمدي رضاكم عن سعر ومواصفات موبايل oppo k9s مفاجأة هواتف اوبو الجديدة.