مسؤول أميركي: تعرض قاعدة التنف في حمص لقصف صاروخي

أكد مسؤول عسكري في القيادة الوسطى لـسكاي نيوز عربية تعرّض قاعدة التنف على المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني لقصف صاروخي ولا إصابات في صفوف القوات الأميركية.
وقال المسؤول العسكري إن التقديرات الأولية تشتبه في قيام ميليشيات مدعومة من إيران باستهداف التنف والتحقيقات جارية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات في قاعدة التنف العسكرية التابعة لـ"التحالف الدولي"، دوت مساء الأربعاء، نتيجة قصف من طائرات مسيرة على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية داخل القاعدة.
ورصد المرصد استنفارًا أمنيًا لجيش مغاوير الثورة، في منطقة 55 كيلو متر مربع قرب قاعدة التنف.
يذكر أن قاعدة التنف العسكرية الأميركية أُنشئت لمكافحة تنظيم داعش عام 2016.
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