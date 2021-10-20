الولايات المتحدة تدين تصعيد العنف فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، "نيد برايس" على "تويتر" : "لقد رأينا تقارير موثوقة عن هجمات فى ميكيلى وحولها". وأضاف "برايس" من "بوجوتا" التى يزورها وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين، أن الولايات المتحدة تدين استمرار تصعيد العنف الذى يعرض المدنيين للخطر".

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