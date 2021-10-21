كم سعر تذاكر موسم الرياض 2021 ؟ يعد هو السؤال الأبرز لدى الكثير من جماهير المملكة العربية السعودية التي ترغب في معرفة أسعار تذاكر موسم الرياض من أجل حضور الحفل الأضخم الذي يقام حاليًا في مدينة الرياض وتستمر فعاليته حتى شهر مارس 2022. والذي يقام على مساحة 5.4 مليون متر مربع وينتشر على حوالى 14 منطقة في السعودية. حيث يشهد الحفل افتتاح موسم الرياض اليوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر / تشرين الأول 2021 الحدث الأبرز في تاريخ المملكة والذي يضم حفلًا استعراضيًا كبيرًا يتجاوز الخيال في ساحة العرض بجوار بوليفارد.

تجدر الإشار إلى أن تذاكر موسم الرياض 2021 يتم بيعها بشكل إلكتروني من خلال تطبيق توكلنا. وفي السياق ذاته يمكنكم أيضًا حجز التذاكر من خلال موقع موسم الرياض. وفي غضون ذلك يقود الفنان العالمي بيتبول حفلًا موسيقيًا كبيرًا في حفل افتتاح موسم الرياض 2021. إضافة إلى ذلك تشمل فعاليات الموسم لهذا العام العديد من مباريات المصارعة WWE وإطلاق ميدان القتال. و فعاليات راش 22. وأيضًا crown jewel. إضافة إلى ذلك تقام أيضًا حفلات غنائية وموسيقية متنوعة على مدار الموسم.

الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية يتساءلون عن كم سعر تذاكر موسم الرياض 2021 ؟ وهو ما أعلنته الهيئة العامة للترفيه والتي يرأسها المستشار تركي آل شيخ حيث أوضحت الهيئة المنظمة أن أسعار تذاكر موسم الرياض 2021 تتراوح ما بين 50 ريال سعودي وحتى 2800 ريال سعودي. وتم تقسيمها إلى فئات مختلفة حسب مكان المشاهدة في القاعة. وفيما يلي نتعرف بشكل تفصيلي على أسعار تذاكر موسم الرياض.