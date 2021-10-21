البنتاجون: نصف الأفغان الذين تم إجلاؤهم أطفال

جدة - نرمين السيد - قال السناتور جيم إينهوفى، الذى يرأس لجنة القوات المسلحة فى البنتاجون الأمريكى إن ما يقرب من نصف الأفغان الذين تم إجلاؤهم وإحضارهم إلى الولايات المتحدة من قبل الجيش هم من الأطفال.





وأضاف السناتور، وفقا لموقع (ذا هيل) الأمريكى، أن هناك مايقرب من 53 ألف أفغانى تم إحضارهم إلى الولايات المتحدة خلال الإخلاء الفوضوى، ويتم إيواؤهم الآن فى قواعد عسكرية مختلفة فى جميع أنحاء البلاد. وأشار إلى أنه ما يقرب من نصف أولئك الذين تم إجلاؤهم جواً من الولايات المتحدة كانوا من الأطفال، فى حين أن الرجال البالغين يشكلون 34% من الذين تم إجلاؤهم والنساء البالغات 22%.

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