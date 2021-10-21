طائرات مسيرة تستهدف قعدة التنف الأمريكية فى سوريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "سانا" السورية، دوت انفجارات فى قاعدة التنف الأمريكية بعد استهدافها بطيران مسير"، فيما أكد مسؤول عسكرى بالقيادة الوسطى الأمريكية تعرض القاعدة لقصف صاروخى. وفى سياق متصل، قالت وسائل إعلام معارضة إن طائرات مسيرة استهدفت 3 مواقع للجيش الأمريكى. وكان قد توعد بيان منسوب لـ "قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا" بـ "رد قاس" على الاعتداء الإسرائيلى الأخير فى سوريا.

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