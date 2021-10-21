عرض 100 ألف بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي

عرض 100 ألف بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، عرض التمويل الشخصي الميسر بأقل راتب شهري وبأقل هامش ربح ، يعتبر أحد العروض التمويلية المتميزة المتاحة لدى الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة تلبي احتياجات العملاء من موظفي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة أيضاً بالمملكة ، وقد جاءت الشركة السعودية للتمويل كواحدة من أوائل شركات التمويل بالمملكة ، والتي كانت قد أدركت حاجة السوق السعودي والعملاء لتوفع منتجات تمويلية بصيغة إسلامية ، وبتسهيلات عديدة في السداد ، ويمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال في موقع ثقفني ، على أهم المزايا التي توفرها الشركة السعودية للتمويل للعملاء في المملكة العربية السعودية عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.

عرض 100 ألف بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل

تمويل فورى بدون كفيل وبالتقسيط الميسر علي دفعات مجدولة ، تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، يأتي ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية الميسرة ، التي توفرها الشركة السعودية للتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة للعملاء من خلال هذا العرض التمويلي ، تسهيلات عديدة في السداد بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة، تلبي جميع الاحتياجات المالية للأفراد ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مصمم طبق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. توفر الشركة السعودية للتمويل للعملاء من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية كبيرة ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنه الاستفادة من تمويل الشركة السعودية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل. يتميز القرض الشخصي المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل بهامش ربح تنافسي. توفر الشركة هذا المنتج بنسبة استقطاع تصل إلى 60% . الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت. تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي . تعمل الشركة أيضاً علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.

يجب أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة بدون تحويل الراتب.

يلزم لاستكمال إجراءات طلب المنتج تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى للعميل ، والذي يحتوي على الراتب الاساسي والبدلات والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل.

إرفاق الطلب بكشف حساب بنكي حديث وذلك لأخر ثلاثة أشهر.

الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل الشركة السعودية