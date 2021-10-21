مقتل 6 جنود وإصابة 3 فى هجوم مسلح بـ النيجر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "فرانس برس"، قال حاكم إقليم تيلابيرى، تيجانى إربراهيم كاتييلا، إن الهجوم استهدف رئيس إدارة منطقة بانكيلارى التى يضمها الإقليم، حيث كان فى طريقه إلى المدينة الرئيسية، ولكنه لم يصب بأى جروح
يأتى ذلك، عقب هجوم نفذه إرهابيون على مقر لـ الشرطة فى تيلابيرى يوم الاثنين، أسفر عن مقتل ثلاثة ضباط أمن وإصابة سبعة آخرين بجروح.
يشار إلى أن منطقة بانكيلارى تقع بالقرب من حدود ولاية سينو فى بوركينا فاسو، التى تنشط فيها جماعات متشددة على صلة بـ "داعش" أو "القاعدة".
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