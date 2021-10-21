كورونا فى البرازيل.. 15609 إصابات جديدة و373 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ بيانات وزارة الصحة البرازيلية، ارتفعت حصيلة الإصابات بـ كورونا إلى أكثر من 21.680 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 604 آلاف و228 حالة منذ بدء انتشار الجائحة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم فى أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالثة بعد أمريكا والهند تسجيلا للإصابات.

وأفادت الصحة البرازيلية، بأن العدد الفعلى لحصيلة الإصابات الإجمالية واليومية بـ كورونا، قد يختلف بشكل ملموس عما يرد فى الإحصائات اليومية، مرجعة السبب إلى أن الفحوص لم تشمل كل المصابين.