رئيس النادي الأهلي المصري في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

تعرض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لأزمة صحية طارئة منتصف ليل الأربعاء تم على إثرها نقله إلى المستشفى بشكل عاجل لتلقي العلاج.
وقال النادي الأهلي في بيان إن الخطيب تعرض لأزمة صحية عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها النادي مساء الأربعاء لتكريم حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وتم نقل محمود الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم، بحسب بيان النادي.
وفيما لم يوضح النادي الأهلي طبيعة الأزمة فإن مصادر داخل النادي قالت لموقع دوت الخليج إن الخطيب كان يشكو من مشاكل في عينيه الفترة الماضية فضلا عن إرهاق عام بالجسد، وأنه بالفعل خضع لفحوصات بالعين خلال الأيام القليلة الماضية.
يأتي ذلك في وقت كان يستعد الخطيب لإعلان قائمته لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة النادي الأهلي.
وكان الخطيب قد تعرض لوعكة صحية طويلة بعد آلام في الظهر وخضع للعلاج في نوفمبر عام 2019.
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