جدة - نرمين السيد - واستبعد وزير داخلية موريتانيا، محمد سالم ولد مرزوق أى علاقة لبلاده بهذه العملية، قائلا، خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة نواكشوط: "العمليات التى تقع فى بلدان شقيقة أو مجاورة لا علاقة لنا بها، لكن ما يترتب عنها سنحقق فيه".
وأضاف: "هذه العملية لم تنطلق من عندنا ولا ضلع لنا فيها ولا علاقة لنا بها".
وكانت وسائل إعلام ووسائل تواصل اجتماعى فى مالى، تداولت، الثلاثاء، صورا لإرهابيين لقوا حتفهم على يد الجيش المالى فى عملية أمنية داخل البلاد، وضبطت بحوزتهم سيارة رباعية الدفع تحمل لوحة أرقام موريتانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موريتانيا: تحقيقات موسعة فى عملية إرهابية استهدفت مالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.