موريتانيا: تحقيقات موسعة فى عملية إرهابية استهدفت مالى

جدة - نرمين السيد - واستبعد وزير داخلية موريتانيا، محمد سالم ولد مرزوق أى علاقة لبلاده بهذه العملية، قائلا، خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة نواكشوط: "العمليات التى تقع فى بلدان شقيقة أو مجاورة لا علاقة لنا بها، لكن ما يترتب عنها سنحقق فيه".

وأضاف: "هذه العملية لم تنطلق من عندنا ولا ضلع لنا فيها ولا علاقة لنا بها".

وكانت وسائل إعلام ووسائل تواصل اجتماعى فى مالى، تداولت، الثلاثاء، صورا لإرهابيين لقوا حتفهم على يد الجيش المالى فى عملية أمنية داخل البلاد، وضبطت بحوزتهم سيارة رباعية الدفع تحمل لوحة أرقام موريتانية.