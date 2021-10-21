مسابقة الهجن scrf.sa/login والتي تقوم اللجنة الأوليمبية السعودية بإطلاقها في كل عام وسط ترقب وتشجيع جماهيري كبير بين كل من محبي متابعة تلك المسابقة الوطنية وأيضا المشاركين فيها، وتقوم اللجنة بوضع الآلية الخاصة بالتسابق والأيام التي يتم تقسيم التسابق فيها وتعلنها عبر الموقع الإلكتروني لها ويتم تنزيل تاريخ المسابقات الأخرى أيضا على ملف بي دي اف.

مسابقة الهجن scrf.sa/login رابط تسجيل كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن

ويتسابق المئات في كل عام بتلك المسابقة الترفيهية والتي ترتبط بشكل خاص بالمجتمع السعودي والمجتمع الخليجي بشكل عام، ويستعد لها جميع هواة تلك المسابقة ومالكي الجمال ويقوموا بتدريبها باستمرار للحصول على الكفاءة الأعلى لها عند الاشتراك وفتح باب التسجيل بالسابقة القومية لما لها من وجاهة وجوائز قيّمة أيضا.

الاتحاد السعودي لمسابقات الهجن

الاتحاد السعودي للهجن هو الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم تلك المسابقات في كل عام، حيث يكون مع بداية فصل الخريف الأجواء مناسبة لإطلاق مثل تلك المسابقات، ويكون جميع الراغبين في التسجيل والمشاركة في أتم الاستعداد منذ العام الماضي، وقد أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إطلاق التسجيل الإلكتروني للاشتراك في تلك المسابقة الأوليمبية بالمملكة.

يبدا التسجيل الإلكتروني في المسابقة ابتداء من اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 الموافق الخامس عشر من ربيع الأول 1443.

يستمر التسجيل الإلكتروني في المسابقة حتى الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2021 الموافق 23 من ربيع الأول 1443.

تكون بداية التنافسات بين المشتركين بالمسابقة الأوليمبية في الأول من نوفمبر 1443.

تستمر المسابقة الأوليمبية لمدة خمسة أيام.

يتم عمل 118 شوط، مكونة من 36 شوط للحقايق و30 شوطا لفئة اللقايا و24 شوط لفئة الجذاع و14 شوط استثنائي، فيما تم تخصيص 12 شوط لفئة الحيل والزمول، كما يتم تخصيص شوطين لمسابقات الماراثون.

تقوم لجنة المسابقة بإتاحة موعد لتعديل التسجيلات إلكترونيا عبر منصة الحجز والتسجيل.

يتم تحديد يوم الخميس 28 أكتوبر 2021 يوما لتعديل التسجيلات على الأشواط.

بينما يكون يوم 29 أكتوبر 2021 يوما لأخر موعد للتسجيل بالمسابقة.

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للهجن. يقوم المستخدم بكتابة الاسم كاملا في خانة “اسم المستخدم”. يتم كتابة كلمة المرور. يتيح الموقع لتسجيل الجديد وتعيين كلمة مرور جديدة.

موعد وألية التسجيل الإلكتروني على رابط تسجيل كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجنكيفية الدخول والتسجيل في مسابقات الهجن