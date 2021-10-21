ترامب يتخذ إجراء عاجلا بعد حظر حساباته على فيسبوك وتويتر

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعى باسم "تروث سوشل"، فى خطوة تأتى بعد أن حظرت حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى والويب "تويتر وفيسبوك ويوتيوب" فى شهر يناير الماضى.





وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قال ترامب، فى بيان له، ذكره موقع "The Hill : لقد أنشأت تروث سوشل، ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا للوقوف فى وجه ما وصفه بـ استبداد عمالقة التكنولوجيا، مشيراً إلى أن منصته الجديدة ستنطلق تجريبيا الشهر المقبل على أن تصبح متاحة أمام العامة فى الربع الأول من العام المقبل 2022.

وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قد أقام دعوى قضائية فى فلوريدا، لإجبار موقع التغريدات القصيرة العملاق "تويتر" على إعادة حساباته، بحجة أن حظر المنصة ينتهك التعديل الأول وقانون وسائل التواصل الاجتماعى الجديد فى فلوريدا.

مؤقتًا على تويتر بينما يواصل جهوده نحو إعادة حسابه بشكل دائم.