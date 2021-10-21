50,000 ريال تمويل بأقل راتب بدون كفيل وبلا تحويل راتبك الشهري بالتقسيط الميسر

التمويل النقدي الميسر يصل الآن إلى 50 ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية عام 1443 هجرياً بشروط ميسرة لجميع العملاء المتقدمين ومتاح الآن للعاملين السعوديين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو الشركات الكبرى في السعودية ويحتاج التمويل إحضار تقرير عن سمه لمعرفة الموقف المالي من العميل المتقدم لذلك في حالة تعثره لا يستطيع العميل الحصول على التمويل المناسب في المملكة ويرغب العديد من المواطنين التقديم الإلكتروني على التمويل للحصول على عرض تمويل بأقل راتب بدون كفيل غارم وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير عبر شركة إمكان للتمويل التابعة إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

أهم المميزات المعلنة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة

شركة إمكان للتمويل توفير العديد من التمويلات الميسرة في السعودية ومن أهمها التمويل الميسر الذي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية عام 1443 هجرياً ويحتاج التمويل توفير بعض الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على كافة المزايا التمويلية الهامة التي يقدمها كما يلي بكافة التفاصيل:

التمويل متاح لجميع المواطنين السعوديين سواء كان يعمل العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو أحد الشركات الكبرى في السعودية.

تمويل بدون كفيل غارم سعودي الجنسية بموافقة شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.

الآن التمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لدى شركة إمكان للتمويل في المملكة.

يصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بشروط ميسرة لدى تمويل إمكان الراجحي في المملكة.

أمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة ومرنة لجميع العملاء السعوديين حتى أربعة وعشرون شهر تقريباً.

يمتاز التمويل بأقل فترة تمويل حتى 60 شهر في السعودية.

يحتاج التمويل توفير تقرير عن سمه السعودي ويجب عدم تعثر العميل المتقدم لدى شركة إمكان للتمويل.

تطلب شركة إمكان التابعة إلى مصرف الراجحي السعودي توفير دخل ثابت شهري يبدأ 2000 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الميسر.

فتح حساب جديد عبر مصرف الراجحي السعودي بالمملكة للموافقة على تمويل إمكان الراجحي.

يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر عشرون عام ويكون من السكان الأصليين أي حاصل على الجنسية السعودية في المملكة.

كافة الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة