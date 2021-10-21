مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات فى انفجار ضخم يهز الصين

جدة - نرمين السيد - وتداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الهائل الذى لحق بالمبنى المكون من ثلاثة طوابق، حيث تناثر حطامه فى جميع أنحاء المنطقة، كما تضررت المبانى المجاورة وسيارات كانت متوقفة بمحيط الانفجار.
ووصل أكثر من 100 من رجال الإطفاء إلى موقع الحادث، الذى نجم عن انفجار غاز، حسب وسائل إعلام صينية رسمية.
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