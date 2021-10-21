سنغافورة تقدم دعما ماليا للمتضررين من تمديد قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، أن السلطات خصصت 640 مليون دولار سنغافورى لدعم الوظائف، وتشمل مجالات العمل المدعومة خدمات تقديم الطعام والبيع ودور السينما والمتاحف والمعارض الفنية والترفيه الأسرى والسياحة والصالات الرياضية والعروض الفنية والتعليمية. وكانت السلطات قد أعلنت تمديد العمل بالقيود حتى نوفمبر المقبل، بهدف تقليل الضغط على النظام الصحى للبلاد، وتشمل القيود تقليص عدد الأفراد فى التجمعات إلى فردين فقط، وتطبيق نظام العمل من المنزل بشكل أساسي.

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