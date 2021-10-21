ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الهند إلى 54 شخصا

جدة - نرمين السيد - وأشار المركز الحكومى الهندى لإدارة الكوارث اليوم الخميس، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إلى أن 5 أشخاص لا يزالون فى عداد المفقودين جراء فيضانات أوتاراخند.

وحذر خبراء الأرصاد الهندية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة ونصحوا السكان بعدم مغادرة منازلهم لأسباب تتعلق بالسلامة.