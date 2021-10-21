خام برنت يتجاوز 86.04 دولار للبرميل فى أعلى مستوى منذ 2018

جدة - نرمين السيد - وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام تراجعت 400 ألف برميل فى الأسبوع المنتهى فى 15 أكتوبر الجارى، ما جاء مخالفا للتوقعات التى كانت تشير إلى زيادة مليونى برميل. وانخفضت مخزونات البنزين فى الولايات المتحدة 5.4 مليون برميل فى الأسبوع الماضي، وانخفض مخزون المقطرات 3.9 مليون برميل.

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