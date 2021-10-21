شركة الراجحي المالية لتداول الأسهم

يسعى العديد من مريدي الاستثمار في المملكة لإيحاد حلول استثمارية آمنة من خلال اسهم واستثمارات موثوقة ولعل من ضمن أقوي الأسماء في سوق المال السعودي شركة الراجحي المالية والتي تعد أحد اقوي الكيانات المالية والاقتصادية بالمملكة لما تحوزه من أصول مالية وعقارية وعينية ومؤسسات بنكية واقتصادية علي مر فترة طويلة من الزمن بجميع أنحاء المملكة ويمكن لمريدي الاستثمار المالي عبر شركة الراجحي استخدام منصة تسجيل شركة الراجحي المالية وفتح حساب تداول باستخدام الحساب المصرفي الخاص بك والمسجل لدي بنك الراجحي ، ومن ثم تستطيع البدأ في تداول الأسهم، وذلك بأسعار تجريبية ومجانية أحياناً ومتأخرة الدفع ويمكن لك ترقية هذا الحساب فيما بعد عبر اتباع بعض الخطوات.

كيفية الاشتراك في تطبيق شركة الراجحي:

أعلنت شركة الراجحي المالية عن إتاحة الاشتراك في الخدمات المالية من موقع شركة الراجحي الماليه بإتابع الخطوات التالية :

استخدام منصة تسجيل الراجحي عبر الموقع الإلكتروني.

مليء بيانات رقم الهوية ورقم العميل المدون علي بطاقة الحساب البنكي.

ضغط التالي للحصول علي كود التفعيل لإنشاء مستخدم جديد.

تسجيل البريد الإلكتروني لاستلام الإشعارات.

تحديد المستفيد وعنوان بريد استلام إشعارات الخاص به ورقم الرسائل القصيرة.

ثم الضغط علي متابعة لتسجيل حساب لدي شركة الراجحي المالية.

وشركة الراجحي هي شركة مساهمة في هيئة السوق المالية وأحد أكبر شركات الخدمات المالية متمثلة في الراجحي للخدمات بشركة الراجحي المالية و صندوق الراجحي ريت ، و رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي هو السيد عبدالله الراجحي.

معلومات عن التداول من شركة

تعد شركة الراجحي المالية أحد أكبر المؤسسات المالية والكيانات الاقتصادية بالمملكة لما تملكه من أصول مالية وعقارية ومؤسسات بنكية واستثمارية وتقدم شركة الراجحي بعض المعلومات عن التداول عبر موقعها الإلكتروني مثل بيان الأسعار الفورية المجاني لمدة عام ، والتسجيل في نظام استثمار الراجحي الخاص بالصناديق الاستثمارية ، وتوفر خدمة عملاء لمشتركيها عبر الرقم الدائم 00966920005856 ، كما يمكنكم عبر الصفحة الإلكترونية أن تطلعوا علي الأرباح المستلمة والمستحقة عن طريق مبوب تداولاتي من تطبيق تداول الراجحي ، كما يمكنك عبر الموقع استعراض التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية أو بالاتصال علي الرقم الخاص بخدمة العملاء ، وسوق المال السعودي في صعود دائم في الآونة الأخيرة ويوفر فرص استثمارية تمويلية عديدة عبر مجموعة من البنوك القوية ومنتجاتها التمويلية مثل الحصول علي قرض من بنك سامبا أو التمويل العقاري بالبنك السعودي الفرنسي وهي تسهيلات مالية بهدف توفير فرص استثمارية ومناخ اقتصادي افضل بالمملكة

أوسمة وإنجازات مصرف الراجحي

تحصلت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار علي العديد من الأوسمة الاقتصادية التي تدل علي ارتفاع معيار الثقة المالية به بالمملكة ومؤخراً تحصل علي الأوسمة التالية :

أفضل بنك في المملكة العربية السعودية بأعمال الخزينة لعام 2021. جائزة أفضل بنك بالمملكة العربية السعودية للمصرفية الرقمية لعام 2021. وسام أفضل بنك في المملكة العربية السعودية في تداول العملات ( فوركس ) لعام 2021. وأفضل بنك بمنطقة الخليج العربي لمصرفية الأفراد لعام 2021 الموافق 1443 هـ. وتحصل علي وسام أفضل بيئة عمل – Employer Branding Awards. وجائزة أفضل بنك في قطاع الأفراد في السعودية – The Banker. أكبر بنك إسلامي – The Banker.

والعديد من الجوائز الأخري حتي عام 2012 ويمكن الإطلاع عليها عبر صفحة الجوائز من موقع المصرف علي الإنترنت ، وشركة الراجحي شركة سعودية مساهمة برأس مال كبير في شركة السوق المالية السعودية تداول ، كما أنها مدرجة في السوق المالية السعودية ، وتقدم مجموعة متكاملة من خدمات الاستشارات المالية الخاصة بعملية التداول لشركة الراجحي المالية عن طريق القنوات الخاصة بعملية التداول لشركة الراجحي.

عبر التطبيق من اختيار تداول إلكتروني نقوم بالتسجيل مستخدم جديد. مليء بيانات العنوان الوطني ورقم الهاتف الأرضي الثابت بدون الصفر في البداية. مليء بيانات جهة العمل والبيانات البنكية الخاصة بك والفرع التابع له. تحديد اختيارات نعم ولا من صفحة مصادر الدخل التالية. تحديد أمين الحفظ في كل الخيارات التالية. ضغط المتابعة لتسجيل حساب التداول لدي شركة الراجحي.

خطوات إنشاء حساب تداول لدي شركة الراجحي:

ويمكن التواصل مع رقم الراجحي المالية للاتصال بخدمة العملاء لمصرف الراجحي والتعرف علي كافة النتائج المالية لجميع الشركات الرائدة والتي تطرح أسهم في تداول و اخبار صناديق الاستثمار و بشكل مجاني علي الموقع الرئيسي للشركة علي شبكة الانترنت.

باستخدام المعلومات الثانوية من حسابك في تداول الراجحي بشركة الراجحي الماليه.

يم ملئ خانتي قيمة الأسهم والمعرفة المالية والخبرة الاستثمارية.

اختيار نسب المخاطرة والمتوسطة حتي يكتمل النصاب 100%.

الموافقة علي اتفاقية فتح الحساب والإقرار وتأكيد البيانات.

الضغط علي تأكيد من اسفل الصفحة لتحويل حالة النموذج إلي نشط.

بعدها يمكنك البدأ في التداول علي الأسهم المرتفعة كما توقعت شركة الراجحي المالية.

مليء بيانات تداول الراجحي:

وبتفعيل التداول يمكنك اختيار التداول الإلكتروني والدخول لمنصة تداول الراجحي المالية لإضافة شركة من خلال الخانة الخاصة بالرمز ثم تحديد نوع العملية لعمليات الشراء والبيع واختيار الشركة وكمية الأسهم، كما يمكن متابعة أسعار الأسهم من خلال قائمة عمق السوق كما يمكنك معرفة المزيد عن حساب تداول الراجحي، والفيديو التالي يوضح شرح مبسط لمنصة الراجحي المالية لتداول الأسهم بالخطوات التفصيلية :