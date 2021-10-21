أطباء بريطانيا يطالبون الحكومة بعودة قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - أصدر مجموعة من الأطباء البريطانيين نداء عاجلا للحكومة لإعادة فرض بعض القيود المرتبطة بفيروس كورونا، بسبب ارتفاع نسبة الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات فى البلاد، فضلا عن ظهور متحور جديد للفيروس.





حذر كبار المسؤولين بالقطاع الصحى فى بريطانيا، حكومة بلادهم من إمكانية حدوث أزمة كبيرة مع دخول فصل الشتاء إذا لم تفعل الحكومة خطة بديلة فى حالة زيادة نسبة الإصابات، وهو الأمر الذى تعهدت به الحكومة البريطانية فى الشهر الماضى بأنها ستعيد فرض القيود فى جميع انحاء البلاد تجنبا لوقوع القطاع الصحى تحت ضغط كبير فى خدمة الأعداد المتزايدة لمرضى كورونا.

ودعا المسؤولون فى الاتحاد الوطنى للهيئات الطبية والصحية فى بريطانيا، التى تشمل كل الهيئات الصحية فى جميع أنحاء البلاد- فى بيان - الحكومة لإعادة فرض بعض القيود مثل ارتداء الماسكات فى المناطق المزدحمة والمغلقة بشكل عاجل حتى يمكن تجنب حدوث أزمة فى أماكن الرعاية الصحية.

وحذروا من أن قطاع الصحة الوطنى "يشهد زيادات مقلقة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المستشفيات والعلاج المنزلى فى الوقت الذى من المفترض أن تستعد فيه تلك المنشآت لموسم شتاء صاخب.

يشار إلى أن بريطانيا تسجل حاليا حالات للإصابة بكورونا تتراوح بين 40 إلى 50 ألف حالة يوميا، بالإضافة إلى ارتفاع حالات دخول المستشفيات وارتفاع معدل الوفيات.

وكانت الحكومة البريطانية قد رفعت القيود الخاصة بكورونا فى 19 يوليو الماضي، وشملت الأماكن العامة والمطاعم والملاهى الليلية وأصبحت مسالة ارتداء المسكات أمرا يخضع لاختيار الأشخاص وليس أمرا إلزاميا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أنها تتابع عن كثب انتشار متحورة فرعية جديدة لفيروس كورونا، فى ظل ارتفاع أعداد الإصابات فى البلاد، لم يتبيّن حتى الآن إن كانت معدية بشكل أكبر.

وقالت إن المتحور الجديد هو متفرع من متحور دلتا واطلق عليه اسم "ايه واى فور بوينت تو" AY4.2.