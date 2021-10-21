موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والقنوات الناقلة

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول هي مباراة ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية والعالمية من كل حدب وصوب، حيث ستكون الجماهير على موعد مع مباراة مانشستر يونايتد وليفربول مساء يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، حيث ستتزين أرضية ملعب أولد ترافورد من أجل استقبال واحدة من أهم المباريات في كرة القدم الإنجليزية، والتي ستجمع بين مانشستر يونايتد وليفربول في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022، في مباراة يحتاج كلا الفريقين فيها للفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

مانشستر يونايتد وليفربول

ويدخل فريق ليفربول مباراة يوم الأحد أمام مانشستر يونايتد وهو منتشي بالفوز على أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعت بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أُقيمت مساء يوم الثلاثاء الماضي، حيث يأمل جماهير ليفربول تحقيق الفوز من أجل الاقتراب من صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومواصلة مشوار المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

على الجانب الآخر فإن مانشستر يونايتد يدخل هذه المباراة بشعار لابديل عن الفوز خاصة بعد النتائج المخيبة للآمال على المستوى المحلي، الشياطين الحمر لم يتمكنوا من الفوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري، حيث خسر من أستون فيلا، ثم تعادل مع إيفرتون، ثم الخسارة أمام ليستر سيتي بنتيجة 4-2، إلا أن الفريق استطاع في يوم الأربعاء الماضي الفوز على أتلانتا في دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2، بعد أن كان متأخراً بهدفين دون رد.

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد أربعة عشر نقطة جمعهم الفريق من الفوز في أربع مباريات، والتعادل في مبارتين وتلقى الخسارة في مثلهما، لذا فإن الفوز على ليفربول في هذه المباراة سيصحح من مسار الفريق، ويعود من جديد للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

أما بالنسبة لليفربول فيدخل مباراته القادمة في الدوري ولديه 18 نقطة، حيث نجح فريق ليفربول في الفوز في خمس مباريات وتعادل في ثلاث، ولم يلتقى الفريق أي خسارة حتى الآن.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

هذا ومن المقرر أن تنطلق ضربة بداية أحداث مباراة مانشستر يونايتد وليفربول مساء يوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث لقاء القمة المنتظرة بين مانشستر يونايتد وليفربول أمسية الأحد من خلال شبكة قنوات bein SPORTS.