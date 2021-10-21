أمريكا تدين هجوم الجيش الإثيوبى على إقليم تيجراى

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس،: "لقد اطلعنا على تقارير ذات مصداقية تفيد بوقوع هجمات فى ميكلى وفى محيطها. الولايات المتحدة تدين التصعيد المستمر للعنف وتعريض المدنيين للخطر". وأضاف برايس: "على حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيجراى أن تضعا حدّا للأعمال العدائية وأن تنخرطا الآن فى محادثات". وكانت مصادر فى إقليم تيجراى شمال إثيوبيا، قد أفادت عن تعرض العاصمة ميكلى، لجولة ثانية من الغارات الجوية منذ مطلع الأسبوع الجارى.

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