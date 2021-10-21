كوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائى محلى الصنع

جدة - نرمين السيد - ويهدف صاروخ نورى الذى يبلغ وزنه 200 طن إلى وضع قمر صناعى زائف يبلغ وزنه 1.5 طن فى المدار، وهى تقنية تسعى كوريا الجنوبية للحصول عليها منذ أكثر من عقد لبرنامجها الفضائي.
ويأتى الإطلاق وسط توترات بشأن تجربة كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستى من غواصة(SLBM) الثلاثاء، وهو الاختبار الأحدث فى سلسلة اختبارات من قبل النظام الشمالي.
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