الأردن.. إحباط تهريب مخدرات من سوريا

جدة - نرمين السيد - قال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربى، إنه من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربى ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أى عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطنى الأردني.