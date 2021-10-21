الأردن.. إحباط تهريب مخدرات من سوريا

جدة - نرمين السيد - قال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربى، إنه من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربى ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أى عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطنى الأردني.
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