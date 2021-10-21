ليبيا.. انقسامات حكومية تتعقد يوماً تلو الآخر

تتعقد الانقسامات الحكومية في ليبيا يوماً تلو الآخر، الأمر الذي يفرض بدوره غموضاً حول إمكانية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها، والمضي قدماً في خارطة الطريق.

قبل أكثر من ستة أشهر، وتحديداً في مارس من العام الجاري 2021، أدى عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتي حُددت مهامها الأساسية في توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة شرقاً وغرباً، لتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بنهاية العام، إلا أنه -وعلى العكس تماماً من أهداف الحكومة- فُتحت أبواب التصدع والانقسام على مصراعيها.

آخر حلقات ذلك التصدع والانقسام تمثل في الأزمة التي انفجرت بوجه الدبيبة، وعنوانها وزراء إقليم برقة، وقد اجتمع النائب الأول لرئيس الوزراء حسين القطراني -للمرة الثالثة- في بنغازي، مع وزراء وممثلين للإقليم، وأصدر تعليماته بعدم تنفيذ أي تعليمات أو قرارات صادرة عن الدبيبة إلا بعد الرجوع إليه شخصياً (إلى القطراني)، متهماً رئيس الحكومة بأنه "لا يمتلك الخبرة الإدارية اللازمة لرئاسة الحكومة". لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية تشكيل حكومة موازية، وقال إن تغيير الحكومة "أمر وارد".

وفي سياق الخلافات الحادة بين الدبيبة ونائبه الأول، وجه القطراني تحذيراً صريحاً لرئيس الحكومة الليبية، أنه في حالة الإصرار على تغيير مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، فإن ذلك "سيكون المسمار الأخير في نعش الحكومة".

حكومة انتقالية

يقول الحقوقي الليبي، الدكتور عبد المنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن "المشهد الحالي -فيما يتعلق بالانقسامات الحكومية- كان متوقعاً أن يحدث؛ لعدة أسباب؛ أولها أن الحكومة خرجت عن السياق المعد لها وهو الإعداد للانتخابات كحكومة تصريف أعمال، بينما تجاوزت تلك المهام المنوطة بها".

ويوضح في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" أنه "بالنسبة للقطراني واجتماعاته مع الوزراء في المنطقة الشرقية، فبالتأكيد ستكون لها تداعيات، لكن لا يُعتقد بأن تلك التداعيات من الممكن أن تؤثر بدورها على ما يقوم به الدبيبة وباقي الوزراء على أرض الواقع، لا سيما أن الحكومة لديها نوع من الشرعية الدولية، وليست شرعية داخلية فقط"، مردفاً: "أعتقد بأن القطراني صرح بكل ما لديه، ولم يعد لديه ما يقوم به تجاه عرقلة مسيرة الحكومة".

ويشير إلى أنه "بخصوص مسألة حجب الثقة عن الحكومة، فإنه من المفترض وفق السياق الذي نصت عليه لجنة الحوار أن يكون الحجب عن طريق البرلمان ويوافق عليه مجلس الدولة، وهذا لن يحدث لأن البرلمان والمجلس ليسا على توافق، ومن ثمّ أؤكد استمرار الحكومة حتى إنجاز الانتخابات المقبلة.. إلا إذا ربما حدث ضغط داخلي ودولي يتم بناءً عليه تغيير بعض الوزراء والوكلاء داخل تلك الوزارات".

وتضاف تلك الانقسامات الحكومية في ليبيا إلى تحديات بالجملة تفرض نفسها على المشهد الليبي، من بينها الغموض حول تنفيذ خطط إخراج المرتزقة وحل الميلشيات، وجميعها أمور مشكوك فيها بشدة ما لم يحدث تغيير في علاقات القوى على الأرض.

واجب وطني

على الجهة المقابلة، يرى المحلل والخبير السياسي الليبي رضوان الفيتوري، أن اجتماع القطراني مع مسؤولي برقة يمثل واجباً وطنياً من أجل إعلان مواقفهم، مردفاً: "أعتقد بأن هذا الموقف جاء بعد تصرفات فردية من الدبيبة؛ ذلك أن هناك أكثر من 400 قرار اتخذها رئيس الحكومة منفرداً دون مشاورة أحد.. ولا توجد سلطة لنائب رئيس الحكومة ولا للوكلاء الوزراء الموجودين في برقة".

ويشير الفيتوري في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" إلى أن "الدبيبة فرغ كل الأماكن الإدارية في برقة، ونقل الأرشيف إلى طرابلس.. هذا التصرف إن دل فإنما يدل على نية مبيتة لتهميش برقة التي هزمت الإخوان والإرهاب الداعشي"، موضحاً أن الاجتماع التحضيري الأخير في برقة "لاقى قبولاً لدى الأمم المتحدة والجهات الدولية التي حثت الدبيبة على الإسراع في معالجة أخطائه".

وعن مصير الانتخابات، يوضح المحلل السياسي الليبي أن "الانتخابات قادمة، والتجهيزات على قدم وساق، وهناك دفع دولي غير مسبوق لإجرائها، وتحديداً من جانب الولايات المتحدة الأميركية".