انقطاع الكهرباء عن 250 ألف أسرة فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية فى فرنسا، فإن هبات الرياح وصلت إلى 175 كيلومتر / ساعة فى فيكامب و106 كيلومتر / ساعة فى روان، وتسببت الرياح القوية فى حدوث أضرار، حيث استيقظ 250 ألف منزل بدون كهرباء فى النصف الشمالى من فرنسا.

من جانبها أعلنت شركة إنديس المتخصصة فى تشغيل الكهرباء، أن قوة التدخل السريع الخاصة بها تمكنت من تشغيل عدد كبير من الكهرباء، مع وجود 3000 فنى فى العمل، لكن لم يتم تقديم أى يقين بشأن وقت العودة إلى الوضع الطبيعى.