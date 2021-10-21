اليابان ترفع قيود كورونا عن المطاعم الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون يابانيون اليوم الخميس، أن حكومة العاصمة اليابانية طوكيو سترفع القيود المفروضة على المطاعم والحانات بسبب وباء فيروس كورونا اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، حيث شهدت العاصمة انخفاضا منتظما فى عدد الإصابات.





وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه طُلب حاليا من حوالى 102 ألف مطعم معتمد اتخاذ تدابير لمكافحة الفيروسات والتوقف عن تقديم الكحول بحلول الساعة 8 مساء، والإغلاق بحلول الساعة 9 مساء. وستستمر حكومة العاصمة من حيث المبدأ فى الحد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم الجلوس على نفس الطاولة إلى أربعة. وقال المسؤولون إنه سيتم السماح لخمسة أشخاص أو أكثر بالجلوس إذا قدموا دليلا على تلقيهم لقاحات كوفيد-19.

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