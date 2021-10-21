جدة - نرمين السيد - وكان البرلمان الأوروبى، قد منح جائزة سخاروف للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التفكير لعام 2021 للمعارض الروسى أليكسى نافالنى، تقديرا لشجاعته فى محاربة الفساد، بحسب رئيس البرلمان الأوروبي. وفى العام الماضى، فازت بالجائزة زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا ونشطاء آخرين مؤيدين للديمقراطية فى بيلاروسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين يندد بمنح الاتحاد الأوروبى جائزة حقوق الإنسان للمعارض نافالنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.