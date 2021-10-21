العراق.. إحباط هجوم يستهدف أرتالا للدعم اللوجيستى فى بابل

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية، فى بيان، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية فى محافظة بابل وفى أثناء المسح الميدانى المستمر من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستى بثلاث عبوات ناسفة".
وأضافت أن "عبوتين اثنتين موضوعتان على الطريق السريع قرب جسر صفر، والثالثة قرب جسر 13"، مشيرة إلى "تفجير جميع العبوات موقعيا من قبل خبير المتفجرات".
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