شروط التمويل العقاري البنك الاهلي التجاري في المملكة العربية السعودية

شروط التمويل العقاري البنك الاهلي، والذي يعتبر احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية بل واقدمها على الإطلاق حيث تم أنشاؤه في عام 1957 ميلادي وهو أول بنك سعودي بالأراضي السعودية، ويقوم بنك الاهلى بتقديم اهم الخدمات المصرفية والتمويلات المتميزة منها تمويل البنك الاهلى بدون تحويل راتب وأيضا تمويل البنك الاهلى العقاري والذي يعتبر احد القروض الهامة التي تقدم من اجل بناء أو شراء مسكن جديد، ونجد ان بنك الاهلى التجاري يقوم بتطوير خدماته الإلكترونية لمواكبة البنوك العالمية حيث هناك فتح حساب بنك الاهلى أونلاين وهى خدمه هامه من خلالها يمكن عمل حساب دون الذهاب إلى أي فرع من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وهناك أيضا خدمة عملاء البنك الاهلى والتي عن طريقها يمكن الاستفسار عن أي خدمه أو تمويل شخصى بنك الاهلى ومعرفة جميع تفاصيلها، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل تفاصيل وشروط التمويل العقاري بنك الاهلى السعودي.

شروط التمويل العقاري البنك الاهلي

القرض العقاري في البنك الاهلى السعودي يعتبر من التمويلات الداعمة لعدد من القطاعات في المملكة العربية السعودية، و التمويل العقاري بنك الاهلى هو برنامج تجارى يقوم بدعم الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والأفراد أيضا، تمويل البنك الاهلى العقاري هو التمويل اللازم لشراء مسكن أو عقار سواء تجارى أو شخصى، وهذا القرض يقوم بشراء العقارات التجارية الجاهزة التي تقع داخل الحيز العمراني من خلال آلية التمويل مع الالتزام بالضوابط الشرعية، ومن اهم ما يميز قروض البنك الاهلى هي أنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهناك شروط التمويل العقاري البنك الاهلى التي لابد من توافرها في كل من يريد الحصول على تمويل البنك الاهلى العقاري.

يجب ان يكون سن طالب التمويل بين 20-60 عاماً.

ان يكون حامل الجنسية السعودية.

حصول المتقدم على دخل شهري لا يقل عن 3,000 ريال سعودي.

ان يكون موظفاً دون انقطاع لمدة شهر واحد على الأقل.

تقدم دفعة أولى من 10% إلى 30% حسب قطاع العميل ووضعه الائتماني ونوع العقار​.

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شروط التمويل العقاري بالبنك الاهلىمميزات التمويل العقاري في البنك الاهلى

يقدم التمويل العقاري في البنك الاهلى التجاري عدد من المميزات الهامة لكل عملائه ومن هذه المميزات كالتالي.