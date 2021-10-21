بعد رونالدو.. تمثال محمد صلاح في متحف"مدام توسو"

احتفى متحف مدام توسو الشهير، في العاصمة البريطانية لندن، بنجم الكرة المصري، محمد صلاح، كاشفا النقاب عن التمثال الشمعي الذي يجسد "الفرعون".

ويعد مهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أول لاعب عربي في التاريخ يصنع له المتحف تمثالا خاصا به.

وبدا التمثال نسخة طبق الأصل من اللاعب، حتى أن العين قد تخطئ في التفريق بينهما، في الصور التي نشرها الحساب الرسمي لمتحف مدام توسو.

وحظي "التكريم" بترحيب شديد من محبي اللاعب، الذين لم يتمكن الكثيرون منهم تحديد اللاعب وتمثاله من الوهلة الأولى، فرحين بحصولهم على "اثنين صلاح".

ويستمر صلاح بتحقيق إنجازات تاريخية خلال الآونة الأخيرة، آخرها الثلاثاء، عندما حطم رقمين قياسيين مع ليفربول، في مباراة حامية أمام أتليتيكو مدريد، ضمن المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وأصبح المصري أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل أهدافا في 9 مباريات متتالية، اثنين منهما في المباراة نفسها، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة، وختم المباراة أيضا بهدف من ركلة جزاء، حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

كما حطم "الفرعون" الرقم القياسي لستيفن جيرارد، كأفضل هداف لليفربول في دوري أبطال أوروبا، وفق ما ذكر موقع "ذيس إز أنفيلد" المعني بأخبار ليفربول.

ورفع الهدفان رصيد صلاح إلى 31 هدفا في دوري أبطال أوروبا لليفربول، في 48 مباراة فقط، مما يجعله يتقدم على جيرارد، باعتباره الهداف التاريخي للنادي في دوري أبطال أوروبا.

وسجل جيرارد 30 هدفا في 87 مباراة، مما جعل إنجاز صلاح أكثر إثارة للإعجاب، بعد تجاوز الرقم في 39 مباراة أقل، على الرغم من المراكز المختلفة التي احتلها كل منهما.