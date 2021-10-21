جدة - نرمين السيد - وأكد كوبيش ـــ فى رسالة بعث بها لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، أن نشر المجموعة الأولى من المراقبين خطوة ستساهم فى تهيئة الظروف الكفيلة بإنجاح خطة العمل.
وأشار الى أن المراقبين سيستقرون فى طرابلس خلال الفترة الأولى إلى حين الانتهاء من ترتيبات نشرهم فى سرت، وسيتم عمل المراقبين بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والأطراف الليبية المعنية بموجب قرار مجلس الأمن " 2570 " لعام 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تعلن بدء نشر مراقبيها لوقف إطلاق النار فى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.