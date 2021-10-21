الأمم المتحدة تعلن بدء نشر مراقبيها لوقف إطلاق النار فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وأكد كوبيش ـــ فى رسالة بعث بها لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، أن نشر المجموعة الأولى من المراقبين خطوة ستساهم فى تهيئة الظروف الكفيلة بإنجاح خطة العمل.

وأشار الى أن المراقبين سيستقرون فى طرابلس خلال الفترة الأولى إلى حين الانتهاء من ترتيبات نشرهم فى سرت، وسيتم عمل المراقبين بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والأطراف الليبية المعنية بموجب قرار مجلس الأمن " 2570 " لعام 2021.