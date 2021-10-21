102 حالة.. نيوزيلندا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الوباء

جدة - نرمين السيد - وقال نائب رئيسة الوزراء، جرانت روبرتسون، إن الحكومة تعمل بجد على "إبقاء الوضع تحت السيطرة"، مشددا على أهمية ضبط الارتفاع بعدد الحالات لتقليل الضغط على المستشفيات والنظام الصحي.
وأشار إلى أن معدلات التطعيم فى نيوزيلندا أعلى من غيرها فى بلدان أخرى، وقال "نحن فى وضع قوى، لكننا بحاجة للبناء على ذلك، ورؤية المزيد من الناس يتم تطعيمهم".
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