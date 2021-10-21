المنقوش: معنيون بمواجهة الإرهاب.. وندعو لتقبل نتائج الانتخابات المقبلة

جدة - نرمين السيد - أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولى الليبية، نجلاء المنقوش، عن أملها فى نجاح مؤتمر "دعم استقرار ليبيا"، مؤكدة أن انعقاد المؤتمر فى طرابلس بداية لبناء دولة العدل والحرية فى ليبيا.





وقالت المنقوش، إننا معنيون بمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب فى ليبيا، كذلك معنيون بتوفير الخدمات للشعب الليبى كأساس للاستقرار، مضيفة إن الاستقرار فى ليبيا يمر عبر سيادتها على كل أراضيها وعدم التدخل فى شؤونها.

وتابعت وزيرة خارجية ليبيا، بالقول إن "بلادنا عانت من الفوضى والانقسام والتهجير والتدمير لمدة 10 سنوات، ونحتاج لمساعدة الأشقاء والأصدقاء من أجل استقرار ليبيا".

وأكدت المنقوش، أنه لا استقرار فى ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة على كل أراضيها.

وفيما يخص الانتخابات، قالت المنقوش: نشجع الانتخابات النزيهة فى ليبيا كما ندعو لتقبل نتائجها من كل أطياف الشعب.

وينعقد المؤتمر الوزارى الدولى حول مبادرة استقرار ليبيا اليوم بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة وعدد من الدول والمنظمات الدولية، تلبية لنداء وزيرة الخارجية فى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة نجلاء المنقوش.

ويشارك فى مؤتمر اليوم وزراء خارجية مصر سامح شكرى، وتونس عثمان الجرندى، والجزائر رمضان لعمامرة، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، والسودان مريم الصادق المهدي، وفرنسا جان إيف لودريان، بالإضافة إلى وزير الدولة الألمانى للشؤون الخارجية، نيلز أنين.