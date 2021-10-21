جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر "استقرار ليبيا" الذى تجرى فعاليته بحضور وزارى دولى، أن عقد المؤتمر فى طرابلس يعيد رمزيتها كعاصمة لكل الليبيين.
وتابع "مؤتمر اليوم يؤكد إرادة الشعب ولا يغفل مخاوف المجتمع الدولى المهتم باستقرار ليبيا والمنطقة"، مضيفا أن استقرار ليبيا هو السبيل الوحيد لبناء المؤسسات الليبية السياسية والعسكرية.
كما أكد أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت من أجل استقرار ليبيا بعد سنوات من الانقسام، مشيرا إلى أن الدول الصديقة قدمت دعما حيويا لليبيا أسهم فى وقف الحرب.
وفيما يخص الانتخابات قال الدبيبة: ندعم المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاقات فى موعدها، وندعو كافة الليبيين إلى المشاركة الفاعلة فى الانتخابات، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
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