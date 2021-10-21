تحديث بيانات المنحة القطرية elogin.gov.ps للذين لم يتمكنوا من صرف دفعة المنحة القطرية 100$ لشهري سبتمبر واكتوبر، وقد أعلنت السيدة عزيزة الكحلوت ضرورة أن يقوم المتضررين والمتظلمين بالدخول على نظام الدخول الموحد للشعب في قطاع غزه لتحديث بيانات المستفيدين ليتمكنوا من الصرف من جديد.

تحديث بيانات المنحة القطرية elogin.gov.ps للمتضررين من صرف الدفعتين 1،2 الدخول الموحد

حيث تقوم الدولة القطرية بالاتفاق مع الجهات الإسرائيلية بتحديد مبلغ شهري قدر بقيمة 100$ لسكان شعب قطاع غزه تعويضا لهم عن الخسائر المادية الناتجة عن الحصار الذي دام على القطاع لأكثر من 20 عاما، وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد كشوف بأسماء المستفيدين من تلك المنحة، وتكون الشروط الأساسية أن يكون المسجلين من الاسر الفقيرة والمتعففة والذين ليس لديهم دخل شهري يعينهم على مصروفات الحياة.

صرف المنحة القطرية 100 دولار أو 320 شيكل

تأخر صرف المنحة القطرية لأكثر من ثلاثة شهور بعد العدوان الأخير على قطاع غزه وتم التفاوض من سفير قطر السيد العمادي مع الجهات الإسرائيلية التي أعلنت عدم رغبتها على شمول جميع أسماء المشمولين بالمنحة مثل الأعوام الماضية، بفئات غير مستحقة، كما طرحت أن يتم قسائم شراء بقيمة 320 شيكل للمستفيدين وعدم صرف أموال سائلة، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، وتم التفاوض لحين قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالإفراج عن دفعات نقدية صرفت في شهري التاسع والعاشر، بينما لم تصل رسالة الصرف إلى العديد من الذين يستحقوا صرف المنحة في كل عام.

بيان المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية

أعلنت السيدة عزيزة الكحلوت أن المتضررين من صرف المنحة القطرية، أي الذين لم تصلهم رسائل الصرف أو أكواد الصرف في شهري سبتمبر واكتوبر، عليهم بالدخول على بوابة الدخول الموحدة وتحديث بياناتهم الموجودة فيها.

“إن عدة إشكاليات طرأت على صرف المنحة القطرية خلال الدفعتين السابقتين، لافتةً إلى أن التنمية بغزة فتحت رابطًا لحل الإشكاليات التي واجهت الأسر المستفيدة من المنحة”.

دخول بوابة الدخول الموحدة لتحديث بيانات المستفيدين

أعلنت السيدة الكحلوت أن العديد من العقبات تم حلها في الفترة الماضية إلا أن أكبر عقبة كانت عدم التمكن من الوصول إلى أصحاب المنحة من خلال الهاتف النقال، لذلك طالبت المستفيدين بتحديث البيانات وتحديث بيانات الهاتف النقال أيضا كالتالي: