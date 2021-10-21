أخبار اليمن : هيئة رئاسة مجلس النواب تدين تفجيرات دمشق

هيئة رئاسة مجلس النواب تدين تفجيرات دمشقأدانت هيئة رئاسة مجلس النواب التفجيرات الإجرامية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق، وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن هذا الحادث الإجرامي يستهدف بالدرجة الأولى أمن واستقرار سوريا، مؤكدة أنه على الشعب السوري مواجهة هذه الجرائم بمزيد من الوعي واليقظة الحذر.

وأكد البيان تضامن اليمن مع سوريا برلمانا وحكومة وشعبا، والوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق إزاء ما يتعرض له من مؤامرات .

وأعرب عن الثقة في قدرة الشعب السوري على مواجهة التحديات بمختلف أنواعها، وإفشال كافة المخططات الاجرامية التي تستهدف سوريا أرضاً وإنساناً.

وعبر البيان عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأهالي الشهداء، سائلاً المولى عز وجل الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى.

(سبأ)

