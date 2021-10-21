جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الصحية الروسية، قد سجلت اليوم الخميس، ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق فى عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا، بواقع 36 ألفا و339 إصابة خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى المصابين فى عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 8 ملايين 131 ألفا و164 إصابة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا.. إغلاق جميع المطاعم والمقاهى فى روسيا اعتبارا من 28 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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