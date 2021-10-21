فشل الصاروخ الكورى الجنوبى فى وضع حمولة وهمية على المدار

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه، إن أول صاروخ فضائى محلى الصنع لكوريا الجنوبية "نوري" (KSLV-II)، أكمل تسلسل رحلاته كما هو مقرر، لكنه فشل فى وضع القمر الصناعى الوهمى فى المدار.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية أن الرئيس "مون" وجه رسالة إلى الشعب الكورى بعد تلقى تقرير عن نتائج عملية إطلاق الصاروخ "نوري" ، حيث أشار إلى النجاح فى إيصال أول صاروخ فضائى محلى الصنع إلى الارتفاع المستهدف البالغ 700 كيلومتر فوق سطح الأرض وهو أمر مذهل جعلنا أقرب من الفضاء".. مضيفًا أن وضع القمر الصناعى الوهمى فى المدار يظل مهمة غير مكتملة".

وأضاف " إذا استكملنا أوجه القصور التى شهدناها اليوم، فسنحقق بالتأكيد نجاحًا مثاليًا فى الإطلاق الثانى فى شهر مايو من العام المقبل".

والصاروخ "نوري" هو أول صاروخ فضائى محلى الصنع لكوريا الجنوبية ، ويسمى مركبة الإطلاق الفضائية الكورية الثانية (KSLV-II)، وتم إطلاقه من مركز نارو الفضائى فى بلدة جوهيونج، جنوب البلاد، وهو صاروخ ثلاثى المراحل تم تطويره لإرسال قمر صناعى وزنه 1.5 طن إلى مدار منخفض يتراوح بين 600 و800 كيلومتر فوق الأرض.