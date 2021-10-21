أعلن المدعي العام التركي إلقاء القبض على شبكة جاسوسية إسرائيلية مكونة من 15 شخصا مقسمين عبر خمس خلايا منفصلة، مشيرا إلى أن الشبكة عمدت إلى تبادل المعلومات مع الموساد، وتنفيذ أنشطة تمس الأمن القومي.
وذكر بيان المدعي العام أن شبكة التجسس عملت على جمع معلومات من خلال الاتصال بمواطنين فلسطينيين وسوريين في تركيا، وبخاصة أولئك الذين يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية.
وتم نقل المشتبه بهم إلى المحكمة وأمر القاضي باعتقالهم ونقلهم إلى سجن مالتبه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا تعلن القبض على 15 شخصا ضمن شبكة تجسس للموساد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.