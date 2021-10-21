تركيا تعلن القبض على 15 شخصا ضمن شبكة تجسس للموساد

أعلن المدعي العام التركي إلقاء القبض على شبكة جاسوسية إسرائيلية مكونة من 15 شخصا مقسمين عبر خمس خلايا منفصلة، مشيرا إلى أن الشبكة عمدت إلى تبادل المعلومات مع الموساد، وتنفيذ أنشطة تمس الأمن القومي.

وذكر بيان المدعي العام أن شبكة التجسس عملت على جمع معلومات من خلال الاتصال بمواطنين فلسطينيين وسوريين في تركيا، وبخاصة أولئك الذين يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية.

وتم نقل المشتبه بهم إلى المحكمة وأمر القاضي باعتقالهم ونقلهم إلى سجن مالتبه.