موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا والقنوات الناقلة لها الجمعة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي غدا كلا من فريق آرسنال مع فريق أستون فيلا في مباراة الذهاب ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تقام على ملعب استاد الإمارات، ويدير مباراة الآرسنال الحكم الأول كريج باوسون، ومساعد الحكم ريتشارد ويست ودانيال روبتان وحكم رابع مايكل ساليسبري، ويحتل فريق الآرسنال المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك من إجمالي ثمانية مباريات خاضها الفريق، نحج في تحقيق الفوز في ثلاثة منها فقط، وهزم في ثلاثة مباريات وتعادل في آخر مباراتين له ليكون رصيده إحدى عشر نقطة، بينما فريق أستون فيلا يحتل المركز أستون فيلا الذي له رصيد نقاط عشرة فقط، فقد لعب هو الآخر ثمانية مباريات هزم في أربعة وتعادل في واحدة وحقق الفوز في ثلاثة مباريات.

موعد مباراة أرسنال واستون فيلا 22-10-2021

يلتقي فريق الأرسنال مع فريق استون فيلا الجمعة 22 أكتوبر 2021 في المباراة رقم 62 بين الفريقين، حيث هناك تاريخ حافل من اللقاءات فيما بينهما نجح استون فيلا في الفوز بأربعة عشر مباراة من بينهما، بينما فاز أرسنال في ثلاثون مباراة من أصل اللقاءات، وتعادل الفريقين في 17 مباراة، ومع ذلك لم ينجح فريق الأرسنال في تحقيق أي فوز على أستون فيلا الذي فاز على أرسنال في آخر ثلاث مباريات ليكون آخر انتصار للارسنال في 2019.

تقام مباراة ارسنال واستون فيلا في الساعة التاسعة مساء الجمعة 21 اكتوبر بتوقيت القاهرة، بينما تعتبر المباراة مقامة في الساعة السابعة بتوقيت جرينتش، ومشاهدي المباراة من المملكة السعودية يشاهدوها في الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة، وبتوقيت الإمارات في الساعة الثانية عشرة، وفي الساعة الثامنة بتوقيت كلا من الجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال واستون فيلا

تنقل المباراة ست قنوات مختلفة وهما كالآتي،

Sky Sports Main Event UK.

وقناة Diema Sport 2 HD.

وقناة beIN Sports HD 1 English.

وقناة Sky Sports Premier League UK.

وقناة beIN Sports Connect.

وقناة beIN Sports 1 HD Premium.

جدير بالذكر أن مباراة العودة بين الفريقين ستقام بتاريخ 19 مبارس 2022 على ملعب فيلا بارك وستكون ضمن مباريات الأسبوع الثلاثون من الدوري الانجليزي الممتاز.