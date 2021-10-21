التحالف العربى يعلن تنفيذ عملية عسكرية فى صنعاء لردع ميليشيا الحوثى

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم قوات التحالف فى اليمن، إن العملية العسكرية فى صنعاء استجابة للتهديد وردعا لاستهداف المدنيين، مضيفا أن ميليشيات الحوثى تهديد وجودى يهدد الأمن والسلم الدوليين. وتابع بأن العملية العسكرية بصنعاء أخذت بالاعتبار الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين، وعلى الميليشيات الاستعداد للأوسع والأشمل فى حال استمرار استهدافها للمدنيين. وأوضح أن التحالف مارس خلال الأشهر الماضية أعلى درجات ضبط النفس أمام الانتهاكات، مضيفا سنضرب بيد من حديد فى إطار القانون الدولى الإنسانى، وفقا لقناة "العربية".

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