ماكرون يجدد تأكيد دعم بلاده للبنان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى رسالة شفهية نقلتها السفيرة الفرنسية فى بيروت آن جريو، للرئيس اللبنانى ميشال عون، خلال لقائهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا. وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، قد أجرى أول زيارة خارجية له بعد تشكيل الحكومة إلى فرنسا والتقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى أكد على ضرورة إجراء الاصلاحات الاقتصادية اللازمة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

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