الرئيس اللبنانى: التحقيق فى جريمة انفجار بيروت مستمر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بالمنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا بقصر الرئاسة ببعبدا.

وبحث اللقاء آخر المستجدات فى لبنان وخصوصا بعد التطورات الأخيرة السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث تنوى فرونتسكا تقديم إحاطة لمجلس الأمن الدولى فى الشهر المقبل حول الأوضاع فى لبنان.

وأكد عون ان التحضيرات مستمرة لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولى فى أقرب فرصة ممكنة، كما أن التحقيق المالى الجنائى فى حسابات مصرف لبنان بدأ اليوم من قبل شركة "الفاريز ومارسال"، لافتا إلى أن الحكومة ماضية فى معالجة الشؤون الحياتية الملحة للحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين فى ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على أسعار السلع.

وأعربت فرونتسكا عن استعداد الأمم المتحدة لدعم لبنان فى كل المجالات التى تساعده على تحقيق الاستقرار الأمنى والاقتصادي، وتقريب وجهات النظر وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك.