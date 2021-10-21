موعد نزول العوائد السنوية وكيفية الاستعلام عنها بالمملكة العربية السعودية

موعد نزول العوائد السنوية وكيفية الاستعلام عنها، تقرر صرف العوائد السنوية خلال فترة محددة، وهو مبلغ مالي يمنح لعدد محدود من مواطني المملكة، ويعتبر منحة أو دعم تقدمه الحكومة للمواطنين، ثم يمنح أيضا بعض شيوخ القبائل هذه الإتاوات بطريقة سنوية، ويعود تاريخ إنشاء نظام العوائد السنوية، إلي فترة تصل 70 سنة، وحددت الجهات المعنية أن وزارة المالية مسؤولة مسئولية كاملة، توزيع العوائد بطريقة ونظام محددين سلفا، وقدمت وزارة المالية العديد من الخدمات الإلكترونية، ومن بينها خدمة تسجيل الإقرارات السنوية إلكترونيا، ثم يمكن الدخول علي الموقع الإلكتروني للوزارة لتحديد موعد، وسنتكلم في هذا المقال عن العائدات السنوية التي تصرف دائما في نهاية السنة الهجرية، وتاريخ صرفها للمواطنين المستحقين.

موعد نزول العوائد السنوية وكيفية الاستعلام عنها

يستطيع المواطنون والمقيم بالمملكة، من الاستعلام عن تاريخ صرف الإقرارات السنوية، من خلال اتباع الخطوات:

الدخول إلي موقع وزارة المالية الإلكتروني بالمملكة. ثم اضغط علي الخدمات الإلكترونية. ستتوجه إلي صفحة جديدة، واختيار الخدمات الفردية. والضغط علي العوائد المالية. ثم الإقرارات السنوية وتاريخ الصرف. تظهر شروط استخدام الإعلانات السنوية، يجب قبول الشروط. يتم تحويل المستفيد إلى خدمة معلومات المرتجعات السنوية عبر رقم التعريف. إدخال رقم الهوية، ورمز التحقق تحت الهوية.

تسجيل الدخول إلي موقع وزارة المالية الإلكتروني. ثم اختار خدمة الاستعلام عن المرتجعات السنوية. يقوم المستخدم بمراجعة البيانات بدقة، والتحقق منها، الضغط علي أوافق علي الشروط. وانتقل إلي رمز الخدمة. ادخل الهوية الوطنية. ثم إدخال رمز التأكيد الموجود علي الشاشة أمامك. الضغط علي بحث. ستظهر صفحة يعرف المستخدم القيمة التبادلية الدقيقة للمستحق.

الدخول إلي الرابط الخاص بتحديد موعد للعائد السنوي. ثم تسجيل الدخول حجز المواعيد. وافق علي الشروط، وحدد رمز الانتقال إلي الخدمة. ثم رقم تعريفي للمتوفي، ورمز التأكيد المرئي ويكون لونه اخضر. اختار حجز موعد لدفع المرتجعات. يحدد المستفيد الأجراء والصرف من القوائم المعروضة. علم علي حفظ، تكون انتهيت من تحديد الموعد.

إحضار صورة طبق الأصل من أوراق عقد الإرث. ثم نسخة أصلية من خلاصة القيد. تعبئة جميع البيانات المطلوبة في الأجراء السنوي. ثم إحضار التوكيل الشرعي المطلوب تصديقه لاستلام مستحقات الورثة بالتوكيل.

الاستفسار الإلكتروني عن العوائد السنويةطريقة حجز موعد للعوائد السنويةالمستندات المطلوبة للحصول علي العوائدإضافة الأبناء في العوائد السنوية

تتيح وزارة المالية إمكانية إضافة الأبناء في العوائد السنوية، ويتم ذلك إلكترونيا دون الذهاب إلي المكاتب، اتبع الخطوات التالية: